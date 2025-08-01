إخماد حريق في مخزن مواد غذائية بحي الرسالة في بغداد (فيديو)

– محليات



تمكنت فرق الدفاع المدني، من إخماد حريق كبير اندلع داخل مخزن للمواد الغذائية في منطقة حي الرسالة، العاصمة .

وقد شاركت عدد من العجلات التخصصية والساندة في عملية الإخماد التي تمت بنجاح والسيطرة الكاملة على الحريق، وذلك دون تسجيل أي إصابات بشرية. اقتصرت الأضرار على الجانب المادي.



وعلى الفور، طالب الدفاع المدني بفتح تحقيق عاجل في الحادث واستدعاء خبراء الأدلة الجنائية لتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع هذا الحريق في المخزن المخالف لشروط السلامة.