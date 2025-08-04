اكثر من 14 الف موكب في كربلاء حتى الان بينها 200 عربي واجنبي

وقالت الوزارة في بيان ورد لت ، انه "ضمن الاستعدادات المكثفة لزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، تواصل شعبة الوافدين والزائرين في المرقدين الشريفين ب‍ ، جهودها الميدانية والإدارية في تسجيل المواكب الحسينية، بالتنسيق المباشر مع العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، حيث بلغ عدد المواكب المسجلة حتى تاريخ اليوم (14,270) موكبًا خدميًا وموكب عزاء، من ضمنها (201) موكب عربي وأجنبي، وسط تنظيم عالٍ وتعهدات رسمية تهدف إلى ضمان انسيابية الأداء وحماية الزائرين، وتنسيق الخدمات المقدمة لهم".وأضافت ان "هذه الجهود تاتي ضمن الخطة التنظيمية والخدمية الشاملة التي وضعتها قيادة الشرطة، لتأمين زيارة الأربعين، التي تستقبل خلالها المدينة ملايين الزائرين من داخل وخارجه".