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اكثر من 14 الف موكب في كربلاء حتى الان بينها 200 عربي واجنبي
محليات
2025-08-04 | 13:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
68 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت
وزارة الداخلية
، اليوم الاثنين، عن تسجيل اكثر من 14 الف موكب في
كربلاء
حتى الان بينها 200 عربي واجنبي.
وقالت الوزارة في بيان ورد لت
السومرية نيوز
، انه "ضمن الاستعدادات المكثفة لزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، تواصل شعبة الوافدين والزائرين في
مديرية حماية
المرقدين الشريفين ب
قيادة شرطة محافظة كربلاء
، جهودها الميدانية والإدارية في تسجيل المواكب الحسينية، بالتنسيق المباشر مع العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، حيث بلغ عدد المواكب المسجلة حتى تاريخ اليوم (14,270) موكبًا خدميًا وموكب عزاء، من ضمنها (201) موكب عربي وأجنبي، وسط تنظيم عالٍ وتعهدات رسمية تهدف إلى ضمان انسيابية الأداء وحماية الزائرين، وتنسيق الخدمات المقدمة لهم".
وأضافت ان "هذه الجهود تاتي ضمن الخطة التنظيمية والخدمية الشاملة التي وضعتها قيادة الشرطة، لتأمين زيارة الأربعين، التي تستقبل خلالها المدينة ملايين الزائرين من داخل
العراق
وخارجه".
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