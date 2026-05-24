"مكافحة البغاء".. محكمة جنايات ميسان تصدر حكماً قضائياً بالسجن 4 سنوات

ويأتي هذا الحكم في إطار تطبيق رقم (8) لسنة 1988 وتعديلاته، الذي يجرّم أفعال البغاء والشذوذ الجنسي، ويفرض عقوبات مشددة بحق مرتكبيها وفق النصوص القانونية النافذة في البلاد.وفي هذا الصدد، تؤكد الجهات الأمنية والقضائية استمرارها في ملاحقة هذه الجرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتورطين فيها، وذلك في إطار حماية السلم المجتمعي والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية.