النرويج تؤكد اهتمامها بتعزيز العلاقات الثنائية مع العراق

وذكر لرئيس في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح ، استقبل القائم بالأعمال النرويجي لدى ليرفل، الذي حمل لرئيس الوزراء رسالة خطية من رئيس حكومة بلاده، جوناس غار ستوره، هنّأه فيها بمناسبة تسنمه مهامّه ونيل الحكومة ثقة ".

وأكد النرويجي في رسالته، "اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية مع العراق، وما تستند إليه من تعاون متين ورؤية مشتركة لدعم الأمن والاستقرار والسلام"، معرباً عن "تطلع حكومته إلى الارتقاء بمستويات التعاون في مختلف المجالات، وفي مقدمتها تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية، والتعاون في ملفات المناخ وخفض الانبعاثات، بجانب دعم جهود ترسيخ الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".