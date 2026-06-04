العراق يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق مبادرة سياسية لإنهاء الحرب

وذكرت في بيان ورد لـ ، أن "وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية ، قدّمت خلاله التهاني بمناسبة تجديد الثقة به وتوليه مهام وزارة الخارجية لولاية جديدة".وجرى خلال الاتصال "بحث العلاقات العراقية – الأيرلندية وسبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية والدولية وانعكاسات الحرب الدائرة في المنطقة على الأوضاع السياسية والاقتصادية".واستعرض حسين "التأثيرات المباشرة للحرب على ، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والمالية"، مشيراً إلى التداعيات السلبية التي خلّفتها على حركة التجارة والطاقة والاستقرار الاقتصادي في المنطقة".وتناول الجانبان، وفقاً للبيان، "مسألة وقف إطلاق النار، والهجمات الأخيرة في منطقة ، وانعكاس استمرار الحرب على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة"، مؤكدين "أهمية تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى وقف الحرب ومنع اتساع نطاقها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".وفي هذا السياق، طرح حسين "فكرة ضرورة أن يبادر إلى إطلاق مبادرة سياسية تهدف إلى إنهاء الحرب"، مشيراً إلى أنه "ناقش هذه الفكرة مع نظيره الهولندي، ويعتزم مواصلة التشاور بشأنها مع عدد من وزراء خارجية خلال الفترة المقبلة".وأوضح الوزير، أن "العراق سيعمل على بلورة هذه المبادرة وطرحها خلال الاجتماع المرتقب الذي سيعقد في العاصمة الأردنية عمّان خلال الشهر الجاري، بمشاركة وزراء خارجية ونظرائهم الأوروبيين"، مشيرا الى ان "أوروبا تمتلك المقومات التي تؤهلها للقيام بدور فاعل في هذا المجال، نظراً لعلاقاتها واتصالاتها مع مختلف العواصم المعنية والمتأثرة بالحرب، مؤكداً أن الاكتفاء بسياسة المراقبة لم يعد خياراً مقبولاً في ظل اتساع تداعيات الأزمة".وأضاف أن "العراق يعد من أكثر الدول تضرراً من استمرار الحرب، خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والمالي، نتيجة التأثيرات التي طالت قطاع الطاقة وإمكانات تصدير النفط"، لافتاً إلى أن "الدول الأوروبية تتأثر بدورها بتداعيات الأزمة، حيث أسهم في زيادة معدلات التضخم وارتفاع كلف المنتجات الزراعية والصناعية في الأسواق الأوروبية".وأكد حسين أن "العراق سيعرض رؤيته بشأن الدور الذي يمكن لأوروبا أن تضطلع به للمساهمة في وقف الحرب وتحقيق الاستقرار خلال اجتماع عمّان المقبل".وفي ختام الاتصال، أعرب الوزير عن شكره وتقديره "الى ماكنتي على اتصالها الكريم ومشاعر التهنئة التي عبّرت عنها".