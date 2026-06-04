الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العشرات يتظاهرون بسبب "الكهرباء" في البصرة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-566084-639162053517617465.jpg
العشرات يتظاهرون بسبب "الكهرباء" في البصرة
محليات
تظاهر العشرات من المواطنين في محافظة البصرة بسبب تردي التيار الكهربائي.
2026-06-04 | 17:28
2026-06-04T17:28:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/iqqfwoxgyekpku7eme9bvw?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d566084%26topic%3d%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa%26stopic%3d%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=3ee785fa-36e6-493c-8d2f-bd234a976596&InitAdsBeforePlayer=1
العشرات يتظاهرون بسبب "الكهرباء" في البصرة
المصدر:
السومرية نيوز
338 شوهد
تظاهر العشرات من المواطنين في
محافظة البصرة
بسبب تردي التيار الكهربائي.
وقال مصدر محلي لـ
السومرية نيوز
، إن "العشرات من اهالي منطقة الحيانية في
البصرة
خرجوا بتظاهرة بسبب تردي الكهرباء".
وأضاف المصدر أن "المتظاهرين رفضوا الخصخصة والقطع المبرمج للكهرباء في
محافظة البصرة
".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الزوراء يقتنص فوزا صعبا من الكهرباء في "نجوم العراق"
13:02 | 2026-03-25
الكهرباء تنفي سقوط "مسيرة" في إحدى محطات كركوك
09:01 | 2026-03-24
الكهرباء تكشف أسباب تراجع التجهيز في بغداد والمحافظات
03:03 | 2026-05-18
الرئيس الإيراني "يصارح الشعب": نواجه ظروفاً غير عادية ومشاكل اقتصادية بسبب القيود الخارجية
11:09 | 2026-05-31
البصرة
تظاهرة
السومرية نيوز
محافظة البصرة
سومرية نيوز
السومرية
هالي
سومر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والعراق وكيف تشاهدها عبر الإنترنت
كأس العالم 2026
64.02%
05:20 | 2026-06-04
القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والعراق وكيف تشاهدها عبر الإنترنت
05:20 | 2026-06-04
مديرية المرور تصدر توجيهات بشأن التزود بالوقود في المحطات
محليات
24.52%
04:45 | 2026-06-04
مديرية المرور تصدر توجيهات بشأن التزود بالوقود في المحطات
04:45 | 2026-06-04
السومرية تنشر تفاصيل تشييع المرجع الديني الراحل الشيخ محمد إسحاق الفياض
محليات
5.74%
04:23 | 2026-06-04
السومرية تنشر تفاصيل تشييع المرجع الديني الراحل الشيخ محمد إسحاق الفياض
04:23 | 2026-06-04
"أزمة البنزين".. النفط تكشف سببها وتحدد موعد حلها
محليات
5.72%
17:25 | 2026-06-03
"أزمة البنزين".. النفط تكشف سببها وتحدد موعد حلها
17:25 | 2026-06-03
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
الحكومة وتحدي حصر السـ لاح : بين تفويض الاطار وشروط الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-04
علناً
الحكومة وتحدي حصر السـ لاح : بين تفويض الاطار وشروط الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-04
Live Talk
الزراعة الحديثة… بين الخبرات المتوارثة والتقنيات الجديدة - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-04
Live Talk
الزراعة الحديثة… بين الخبرات المتوارثة والتقنيات الجديدة - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-04
ناس وناس
شارع الجمهورية محافظة كربلاء - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥١ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-04
ناس وناس
شارع الجمهورية محافظة كربلاء - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥١ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-04
مايك السومرية
الممثلة سارة اوس - الحلقة ٢ | season 2
15:30 | 2026-06-03
مايك السومرية
الممثلة سارة اوس - الحلقة ٢ | season 2
15:30 | 2026-06-03
عشرين
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
عشرين
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
الأكثر مشاهدة
علناً
الحكومة وتحدي حصر السـ لاح : بين تفويض الاطار وشروط الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-04
علناً
الحكومة وتحدي حصر السـ لاح : بين تفويض الاطار وشروط الفصـ ائل- علناً م٥ - الحلقة ٢ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-04
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٦ الى ١٢ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-04
Live Talk
الزراعة الحديثة… بين الخبرات المتوارثة والتقنيات الجديدة - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-04
Live Talk
الزراعة الحديثة… بين الخبرات المتوارثة والتقنيات الجديدة - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-04
ناس وناس
شارع الجمهورية محافظة كربلاء - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥١ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-04
ناس وناس
شارع الجمهورية محافظة كربلاء - ناس وناس م٩ - الحلقة ٥١ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-04
مايك السومرية
الممثلة سارة اوس - الحلقة ٢ | season 2
15:30 | 2026-06-03
مايك السومرية
الممثلة سارة اوس - الحلقة ٢ | season 2
15:30 | 2026-06-03
عشرين
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
عشرين
الفصـ.ائل والسـ.لاح .. انفكاك باحسان والسفارة ترد بامتنان! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
14:30 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
صباحكم أحلى مع سلمى
اعترف 2-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-02
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
طل الصباح
الأبراج - رسالة 2-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-02
اخترنا لك
موجة حر جديدة.. درجات الحرارة تلامس الـ 45 في هذه المحافظات
04:37 | 2026-06-05
المنافذ الحدودية تعلن تفويج 18 ألف حاج بانسيابية عالية عبر منفذ عرعر
03:18 | 2026-06-05
انطلاق مراسم تشييع المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض في الكاظمية المقدسة
02:21 | 2026-06-05
الفرطوسي: الانسحاب الامريكي وهم وسلاح المخازن للمخازن
15:30 | 2026-06-04
بقضية الجميلي.. القضاء يعمم (نشرة حمراء) بحق متهمين ويصدر أوامر قبض وحجز وحظر سفر
12:14 | 2026-06-04
العراق يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق مبادرة سياسية لإنهاء الحرب
11:08 | 2026-06-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.