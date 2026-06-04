العشرات يتظاهرون بسبب "الكهرباء" في البصرة

وقال مصدر محلي لـ ، إن "العشرات من اهالي منطقة الحيانية في خرجوا بتظاهرة بسبب تردي الكهرباء".وأضاف المصدر أن "المتظاهرين رفضوا الخصخصة والقطع المبرمج للكهرباء في ".