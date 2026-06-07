الشعلة.. فتاة تنهي حياتها حرقاً وتتسبب بوقوع أضرار مادية في منزل ذويها

وذكر المصدر للسومرية نيوز، أن "الفتاة أقدمت على سكب مادة النفط على جسدها وإشعال النيران فيه، مما أدى إلى وفاتها في الحال، فضلاً عن امتداد النيران داخل أجزاء من المنزل، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية".وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث وتمكنت من إخماد الحريق، في حين تم نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي"، مؤكداً أن " فتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة الملابسات والأسباب التي دفعت الفتاة إلى ارتكاب هذه الواقعة".