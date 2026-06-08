إنقاذ فتاة من محاولة انتحار وسط بغداد

وذكرت قيادة شرطة في بيان، أن عملية الإنقاذ جاءت بفضل سرعة الاستجابة والمتابعة المستمرة التي تنفذها مفارز النجدة النهرية لمراقبة ضفاف الأنهر. وأشارت إلى أن المفارز سارعت إلى موقع الحادث فور تلقي المعلومات، ونجحت في إنقاذ الفتاة في الوقت المناسب.وبحسب البيان، فإنه تم إسعاف الفتاة فور إنقاذها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحالة. فيما أكدت قيادة شرطة بغداد الكرخ استمرار مفارزها في أداء واجباتها الأمنية والإنسانية، مشددة على مواصلة متابعة جميع الحالات الطارئة لضمان الحفاظ على سلامة المواطنين.