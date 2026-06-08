إخماد حريق بمحال تجارية في الكرادة ونقل 3 مصابين إلى المستشفى

وذكرت في بيان، أن الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص جراء الحريق، حيث باشرت فرق الإنقاذ فور وصولها إلى الموقع بتقديم الإسعافات الأولية الضرورية للمصابين في عين المكان، لضمان استقرار حالتهم الصحية، قبل أن يتم تأمين نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية.هذا وقد فتحت المدني بالتنسيق مع الجهات المختصة تحقيقاً فنياً للوقوف على أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.