صحة البصرة توجه نداءً عاجلاً لذوي ضحايا حادث "الناصرية – بصرة"

وأوضحت الدائرة في بيان لها أن الحضور متاح على مدار الساعة، سواء خلال أوقات الدوام الرسمي أو بعده، وذلك لغرض أخذ العينات اللازمة لإكمال إجراءات المطابقة والتعرف على الضحايا.ولضمان دقة إجراءات المطابقة، حددت دائرة شروط الحضور وفق الترتيب التالي:الحالة الأولى: حضور كلا الأبوين معاً (الأب والأم).الحالة الثانية (في حال غياب أحد الأبوين): حضور (الأب أو الأم) برفقة اثنين من إخوة أو أخوات المتوفى.الحالة الثالثة (في حال وفاة أو غياب الأبوين معاً): حضور ثلاثة من إخوة أو أخوات الشهيد.