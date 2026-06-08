وزارة التعليم تمدد فترة التقديم للدراسات العليا داخل العراق

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "تقرر تمديد فترة التقديم إلى الدراسات العليا داخل للعام الدراسي 2027/2026، ليكون آخر موعد للتقديم يوم الاحد الموافق 2026/6/21، وتغيير تاريخ انتهاء التدقيق ليكون يوم الخميس الموافق 2026/6/25".ودعت الوازرة: "الراغبين بالتقديم الى استثمار التمديد لاستكمال متطلبات التقديم ضمن التوقيتات المحددة".