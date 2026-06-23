الانبار تنفي وجود 1180 مدرسة وهمية تصرف لها رواتب

وقال لـ ، أن "ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجودمدارس وهمية داخل عارٍ عن ولا يستند إلى أي دليل ".واضاف ان ذلك "يمثل محاولة لتشوية الحقائق، مؤكداً أن جميع المؤسسات التربوية تعمل ضمن السياقات القانونية والإدارية المعتمدة من قبل ".