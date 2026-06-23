السامرائي يؤكد أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في مسارات البناء والتنمية

أكد رئيس تحالف العزم ، الثلاثاء، أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في مسارات البناء والتنمية.

وقال اعلام العزم في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى ، عدداً من تنظيمات العزم في العاصمة ، بحضور القيادي في ، حيث جرى خلال اللقاء بحث جملة من القضايا والملفات التي تهم شريحة الشباب وسبل تعزيز دورهم في مختلف المجالات".

ونقل البيان عن السامرائي تأكيده "أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في مسارات البناء والتنمية، والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم في دعم مؤسسات الدولة وخدمة المجتمع"، مشدداً على ضرورة توفير البيئة المناسبة التي تمكنهم من الإسهام الفاعل في صناعة المستقبل.



وأضاف البيان أن "السامرائي استمع إلى عدد من الطروحات والمقترحات التي قدمها المشاركون، والتي تناولت ملفات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والأنشطة المجتمعية"، مؤكداً "أهمية مواصلة الحوار مع الشباب والاستجابة لتطلعاتهم بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة".