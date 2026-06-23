بعدسة السومرية من السماوة.. عزاء موكب الاحزان في السابع من محرم

تنشر ، صورا لعزاء موكب الاحزان بمدينة في اليوم السابع من محرم يوم الإمام (عليه السلام).

يذكر أن شهر محرم يمثل أول أشهر السنة الهجرية، وله أهمية بالغة في قلوب نظراً لغزارة الأحداث التي جرت فيه، وفي مقدمتها هجرة "ص" من إلى المدينة، وواقعة الطف في التي استشهد فيها الإمام "ع"، ويعد أول يوم في الشهر رسمية.

أدناه صور بعدسة ..