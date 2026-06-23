توجيه حكومي بإعداد خطة شاملة خاصة بأربعينية الإمام الحسين

وقال مكتب في بيان، "ترأس رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للّجنة العليا للزيارات المليونية، عُقد في ".وأضاف البيان أن الزيدي "استمع إلى إيجاز مفصل عن سير الخطة الخاصة بزيارة العاشر من محرم، ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، في جميع محاور الزائرين"، مؤكدًا على جملة من التوصيات المهمة، في مقدمتها توفير جميع متطلبات إنجاح هذه الزيارة التي يحييها الملايين من داخل البلاد وخارجها، والاعتماد على الجهد الاستخباري، والابتعاد عن مظاهر العسكرة في المدن والطرق القريبة من الشريف.وشدد على تأمين عملية نقل الزائرين، وكذلك التفويج العكسي والخدمات الأخرى، واستنفار جهود جميع الوزارات والدوائر الحكومية.كما وجه بـ"إعداد خطة شاملة أمنية وخدمية خاصة بأربعينية (عليه السلام) فور الانتهاء من العاشر من شهر محرم الحرام"، مؤكدًا في الوقت ذاته على "ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي، بما يبرز عظمة هذه المناسبة ومبادئ صاحب هذه الذكرى الخالدة، والابتعاد عن الشعارات والنعرات الطائفية، والتأكيد على القيم الإنسانية التي يحملها الإمام الحسين (عليه السلام)، الذي لم تقتصر ثورته على دين أو طائفة".