انخفاض درجات الحرارة في العاشر من محرم

وقالت الهيئة في بيان، إن "مخرجات نماذج الطقس خلال نهاية الاسبوع الحالي وكذلك يوم العاشر من محرم الحرام (يوم عاشوراء) تشير إلى تأثر عموم مدن البلاد بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ابتداء من يوم غد الأربعاء، بفارق عدة درجات مئوية مقارنة بالأيام الماضية".

وعزت ذلك "نتيجة تراجع نسبي في شدة تأثير المنخفض الحراري السطحي مع هبوب رياح شمالية غربية نشطة على فترات خلال ساعات النهار وهدونها ليلا".

وأضافت أن "هذا الانخفاض يشمل معظم مدن البلاد، ليسهم في تخفيف حدة الأجواء الحارة التي سادت خلال الفترة الماضية، مع استمرار الطقس صيفياً أعتيادياً".