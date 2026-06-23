العتبة الحسينية توضح بشأن "حادثة" في كربلاء: تصرف فردي من متجاوزين

اصدرت العتبة الحسينية، الثلاثاء، توضيحا بشأن "حادثة" في ، معتبرة إياها تصرفا فرديا من متجاوزين.





واضاف البيان "فيما يتعلق بالحادثة التي شهدتها مدينة المقدسة مؤخراً والمتضمنة تجاوز عدد من الأشخاص على مجموعة من الزائرين، فإن الجهات المختصة سارعت إلى إحتواء الموقف بشكل فوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفاقمه". وجاء في بييان للعتبة، "تؤكد العتبة الحسينية حرصها البالغ على توفير أجواء آمنة ومستقرة لجميع الزائرين الكرام الوافدين إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام، من مختلف الجنسيات والانتماءات والمذاهب، بما ينسجم مع رسالة الإمام الحسين (عليه السلام) الإنسانية الداعية إلى التعايش والاحترام المتبادل وصيانة كرامة الإنسان".واضاف البيان "فيما يتعلق بالحادثة التي شهدتها مدينة المقدسة مؤخراً والمتضمنة تجاوز عدد من الأشخاص على مجموعة من الزائرين، فإن الجهات المختصة سارعت إلى إحتواء الموقف بشكل فوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تفاقمه".

وأكدت العتبة الحسينية أنها "لا تسمح بأي شكل من أشكال الاعتداء أو التجاوز على كرامة الزائرين مهما كانت الأسباب"، مضيفة أن "ما حدث يمثل تصرفاً فردياً وشخصياً من قبل الأشخاص المتجاوزين، ولا يعبر عن أخلاق أو سلوك عموم الزائرين الكرام، الذين عُرفوا بالالتزام واحترام الآخرين والتعاون في إحياء الشعائر الدينية وخدمة الزائرين".



ودعت العتبة الحسينية جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى "تحري الدقة في نقل الأخبار، والامتناع عن تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة التي من شأنها إثارة الفتن أو الإساءة إلى الأجواء الإيمانية والتنظيمية والخدمية التي تشهدها في هذا الشهر الحرام".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو يظهر اعتداء على زائرين هنود في كربلاء.