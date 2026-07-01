النزاهة: الجهود الرقابية والقضائية أثمرت عن ضبط كبار المتهمين واسترداد المليارات

وقال ، خلال لقائه ، في بيان ورد للسومرية نيوز أن "التكامل بين الأجهزة الرقابيَّة والقضاء وجهات إنفاذ القانون أسهم بصورةٍ فاعلةٍ في تنفيذ عمليَّات الضبط الأخيرة، التي أفضت إلى تنفيذ أوامر قبضٍ بحقِّ عددٍ من كبار المُتَّهمين، واسترداد عشرات المليارات من الدنانير إلى ".وتابع، ان "المستوى المُتقدّم للتنسيق بين الهيئة والجهاز، ولا سيما في تنفيذ الأوامر القضائيَّة"، مؤكداً أنَّ "عمليات الضبط تُسهم في الحدِّ من حالات المساومة والابتزاز التي قد يتعرَّض لها المواطنون؛ مقابل الحصول على الخدمات أو إنجاز معاملاتهم".من جانبه، أبدى رئيس جهاز باسم ، "استعداد الجهاز لتكثيف مستوى التعاون والتنسيق مع الهيئة، بما يعزز حماية المُواطنين من جرائم الفساد، مُشيدا بتنفيذ عمليات الضبط الأخيرة وإسهامها في تعزيز ثقة المواطنين بمُؤسسات الدولة".