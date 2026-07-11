اللجنة العليا للزيارات المليونية تصدر توصيات تخص زيارة الأربعين

وجاء في بيان، "ترأس الفريق أول الركن ، نائب رئيس للزيارات المليونية، اليوم السبت، مؤتمراً موسعاً في مقر القيادة، بحضور معاون رئيس أركان الجيش للعمليات، وقائد ، وقيادات ومدراء وهيئات الركن في وزارتي الدفاع الداخلية وهيئة وقيادة عمليات والقيادات المرتبطه بها، كما ضمّ المؤتمر قادة عمليات ، والبصرة، وميسان، وديالى عبر الدائرة ، لمناقشة تطبيق الخطط المرسومة لأربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".

وجرى خلال المؤتمر وفق البيان "استعراض آخر الاستعدادات الأمنية والخدمية، وتوزيع الواجبات على قواطع المسؤولية، مع التركيز على تكثيف الجهد الاستخباري الاستباقي لتأمين طرق سير الزائرين الوافدين من داخل البلاد وخارجها".

وشدد المحمداوي على "أهمية التنسيق العالي بين والدوائر الخدمية والصحية، لضمان انسيابية الحركة، وتقديم أفضل الخدمات للزائرين، وتذليل العقبات كافة لضمان نجاح الخطة الأمنية والخدمية للزيارة ".

ووجه نائب قائد بجملة من التوصيات المهمة في مقدمتها رفع درجة الاستعداد واليقظة في المنافذ الحدودية والمحاور المؤدية إلى مدينة كربلاء المقدسة كافة، وضرورة تعزيز التعاون المشترك مع أصحاب المواكب الحسينية والجهات المحلية، مؤكداً وضع خطة مرنة ومتكاملة لإدارة النقل وتأمين العودة العكسية للزائرين بسلاسة ودون أي معوقات، مشيرًا إلى أن تضافر الجهود بين القطعات الأمنية والوزارات الساندة كافة هو الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف الخطة المرسومة.