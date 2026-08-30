كتلة نيابية تستحصل موافقة لاستبدال العمالة الأجنبية بالعراقية



ـ محلي



أعلنت كتلة منتصرون النيابية، اليوم الأحد، استحصال موافقة أولية لاستبدال العمالة الأجنبية بالعراقية في مصفى .





وذكرت الكتلة بحسب وثائق، إنه "تم استحصال موافقة أولية على مقترحاتنا للتشغيل في مصفى مشروع ( fcc) واستبدال العمالة الأجنبية بالعمالة العراقية وهم المهندسون من أبناء البصرة".



نص الوثائق ادناه: وذكرت الكتلة بحسب وثائق، إنه "تم استحصال موافقة أولية على مقترحاتنا للتشغيل في مصفى مشروع ( fcc) واستبدال العمالة الأجنبية بالعمالة العراقية وهم المهندسون من أبناء البصرة".نص الوثائق ادناه: