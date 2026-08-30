الحكم على وكيل وزارة النفط علي معارج بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بغداد واربيل تتفقان على المخالفات المرورية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-574532-639236834678133570.jpeg
الحكم على وكيل وزارة النفط علي معارج بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية
محليات
2026-08-30 | 06:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية
1,461 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أفاد مصدر قضائي، اليوم الاحد، بصدور حكم بالسجن لمدة سبع سنوات بحق وكيل
وزارة النفط
لشؤون التوزيع،
علي معارج
البهادلي
، مصحوباً بغرامة مالية، على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري.
وأكدت
هيئة النزاهة الاتحادية
، صدور حكم بالسجن لمدة سبع سنوات بحق وكيل
وزارة النفط
لشؤون التوزيع، لإدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وذكرت الهيئة في بيان، إن قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال المدان بلغت قرابة 26.5 مليار دينار عراقي، مشيرة إلى أن الحكم ألزم المدان بتسديد مبلغ 53 مليار دينار، يمثل قيمة الكسب غير المشروع والدفع بغرامة مالية تعادلها.
وفي وقت سابق، كشفت وثيقة أمنية مسربة، مصنفة تحت بند "سرية وفورية"، عن قيام قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب باعتقال
البهادلي
في منطقة
زيونة
شرقي العاصمة
بغداد
.
وبحسب البرقية الأمنية الموجهة من مديرية الاستخبارات، فإن قوة عسكرية تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، مؤلفة من 7 عربات عسكرية من نوع "همر"، نفذت عملية الاعتقال عند الساعة السادسة والربع صباحاً بحق "
علي معارج
سويج البهادلي" (من مواليد 1966)، والذي يشغل منصب وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، قبل إحالته إلى القضاء للتحقيق في التهم المنسوبة إليه.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
القضاء يعلن ضبط مبالغ مالية جديدة وسبائك ذهب في قضية وكيل وزارة النفط
15:14 | 2026-07-22
النزاهة: السجن 6 سنوات لوكيل وزير الثقافة الأسبق لإضراره بالمال العام
04:57 | 2026-08-20
أنباء عن الحكم بالسجن سنتين بحق محمد الكربولي
05:46 | 2026-07-16
وزارة الإعمار تنفي اعتقال وكيلها للشؤون الادارية والمالية
17:34 | 2026-07-08
علي معارج
حكم
هيئة النزاهة الاتحادية
جهاز مكافحة الإرهاب
النزاهة الاتحادية
السومرية نيوز
هيئة النزاهة
وزارة النفط
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار يخص الدولار في العراق
اقتصاد
32.76%
05:28 | 2026-08-29
خبر سار يخص الدولار في العراق
05:28 | 2026-08-29
من جديد.. "صدام حسين" في هوليوود
فن وثقافة
28.61%
12:02 | 2026-08-29
من جديد.. "صدام حسين" في هوليوود
12:02 | 2026-08-29
بعد تأخر أهل العريس.. "خاطب" يستنجد بـ911 لإيصالهم إلى النجف
أمن
22.06%
13:55 | 2026-08-28
بعد تأخر أهل العريس.. "خاطب" يستنجد بـ911 لإيصالهم إلى النجف
13:55 | 2026-08-28
اعتقال "معلمة" شهيرة جمعت مليون ليرة شهريا من محتوى فاضح
دوليات
16.56%
01:33 | 2026-08-29
اعتقال "معلمة" شهيرة جمعت مليون ليرة شهريا من محتوى فاضح
01:33 | 2026-08-29
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١١ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-30
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١١ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-29
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
Live Talk
المرأة العراقية في مهن الرجال - الحلقة ١٠٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-27
Live Talk
المرأة العراقية في مهن الرجال - الحلقة ١٠٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-27
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
عشرين
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-25
عشرين
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١١ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-30
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - ناس وناس م٩ - الحلقة ١١١ | الموسم 9
05:00 | 2026-08-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-29
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
علناً
حصر السـ لاح وقانون الحـ شد .. ملفات الاختبار - علناً م٥ - الحلقة ١١ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٩ آب الى ٤ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-27
Live Talk
المرأة العراقية في مهن الرجال - الحلقة ١٠٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-27
Live Talk
المرأة العراقية في مهن الرجال - الحلقة ١٠٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-27
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
مايك السومرية
الفنان بلال حداد - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٢ | season 2
15:30 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
استديو Noon
استديو نون 26-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-26
عشرين
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-25
عشرين
بين التسليم والحصر .. الحكومة تمسك السـ لاح من المنتصف! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٠ | الموسم 5
14:30 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
صباحكم أحلى مع سلمى
مسابقات 25-8-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-25
اخترنا لك
موعد بدء وضوابط العام الدراسي الجديد في إقليم كردستان
11:06 | 2026-08-30
كربلاء تستكمل مخططات مشروع المليون قطعة أرض تمهيداً لبدء التقديم
10:21 | 2026-08-30
في رصافة بغداد.. إنجاز أكثر من 96 ألف عملية جراحية خلال 7 أشهر
10:18 | 2026-08-30
بغداد واربيل تتفقان على المخالفات المرورية
10:15 | 2026-08-30
داخلية إقليم كردستان: سلمنا بغداد عدداً كبيراً من المطلوبين وتحفظنا على أموال طائلة
10:13 | 2026-08-30
العتبة العباسية تصدر تنويهاً يخص حفل تخرج طلبة الجامعات
10:11 | 2026-08-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.