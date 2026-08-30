الحكم على وكيل وزارة النفط علي معارج بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية

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أفاد مصدر قضائي، اليوم الاحد، بصدور حكم بالسجن لمدة سبع سنوات بحق وكيل لشؤون التوزيع، ، مصحوباً بغرامة مالية، على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري.





وذكرت الهيئة في بيان، إن قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال المدان بلغت قرابة 26.5 مليار دينار عراقي، مشيرة إلى أن الحكم ألزم المدان بتسديد مبلغ 53 مليار دينار، يمثل قيمة الكسب غير المشروع والدفع بغرامة مالية تعادلها. وأكدت ، صدور حكم بالسجن لمدة سبع سنوات بحق وكيل لشؤون التوزيع، لإدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.وذكرت الهيئة في بيان، إن قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال المدان بلغت قرابة 26.5 مليار دينار عراقي، مشيرة إلى أن الحكم ألزم المدان بتسديد مبلغ 53 مليار دينار، يمثل قيمة الكسب غير المشروع والدفع بغرامة مالية تعادلها.

وفي وقت سابق، كشفت وثيقة أمنية مسربة، مصنفة تحت بند "سرية وفورية"، عن قيام قوة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب باعتقال في منطقة شرقي العاصمة .



وبحسب البرقية الأمنية الموجهة من مديرية الاستخبارات، فإن قوة عسكرية تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، مؤلفة من 7 عربات عسكرية من نوع "همر"، نفذت عملية الاعتقال عند الساعة السادسة والربع صباحاً بحق " سويج البهادلي" (من مواليد 1966)، والذي يشغل منصب وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، قبل إحالته إلى القضاء للتحقيق في التهم المنسوبة إليه.