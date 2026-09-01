التربية تحدد ضوابط قبول الطلبة في مدارس المتميزين والمتفوقين وثانويات كلية بغداد

وبحسب كتاب صادر عن العام والأهلي والأجنبي، حصلت على نسخة منه، فإن الضوابط جاءت استناداً إلى موافقة الوزير في 30 آب 2026، وعلى أصل المذكرة المؤرخة في اليوم نفسه.وتضمنت الضوابط ما يأتي:* بالنسبة لمدارس المتميزين: يكون فيها وفق نظام المدارس الثانوية رقم (2) لسنة 1997 المعدل، المادة (58)، ولا يُقبل الطالب في تلك المدارس إلا بعد اجتيازه الاختبار، ويكون القبول للعامين.* بالنسبة للطلبة المؤهلين للاختبار لمدارس المتميزين وثانويات والمتفوقين، يُقبل جميع الطلبة المؤهلين للاختبار حتى وإن كانوا خارج الطاقة الاستيعابية، بعد اجتيازهم الاختبار بنجاح، مع توفير الملاكات التدريسية بحسب أعداد الطلبة المؤهلين، ونقل الطلبة خارج الطاقة الاستيعابية إلى المدارس القريبة التابعة للمديرية نفسها والتي تتوفر فيها طاقة استيعابية".* بالنسبة لمدارس المتفوقين: يمكن قبول الطلبة غير المؤهلين كإكمال للطاقة الاستيعابية للمدارس التابعة للمديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، على أن يتم قبول الطلبة خارج الطاقة الاستيعابية بحسب تسلسل الطلبة في قوائم مركز فحص الدراسة المتوسطة للعام الدراسي 2026-2027.