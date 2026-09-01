لتطوير الشباب.. المصرف الأهلي: اطلاق النسخة الرابعة من برنامج “Banking Ready 2026” في بغداد

ويُعد البرنامج أول برنامج تدريبي مصرفي من نوعه في ، وهو مجاني ومموّل بالكامل من المصرف العراقي، بالتعاون مع للإبداع والتطوير والجامعة الأمريكية في .ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، بما يسهم في تعزيز فرصهم المهنية وبناء مسارات وظيفية واعدة في القطاع المصرفي.وتأتي النسخة الرابعة من البرنامج تحت شعار التعلم والتطور واكتساب المهارات، لتشكل محطة جديدة أمام المشاركين نحو مستقبل مهني أكثر جاهزية في عالم القطاع المصرفي