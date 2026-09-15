الحرارة تنخفض والغبار يعود للعراقيين.. الجمعة يغير ملامح الطقس المعتادة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "يومي الأربعاء والخميس سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضافت أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً على العموم مع تواجد غيوم متفرقة فوق بعد الظهر، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة عدا الأقسام الشرقية من البلاد فتكون جنوبية شرقية مع تصاعد غبار في المنطقة الوسطى بعد الظهر، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في "، مشيرة الى ان "طقس السبت القادم سيكون صحواً مع تواجد غيوم متفرقة فوق المنطقة الجنوبية بعد الظهر، ودرجات الحرارة تنخفض في عموم البلاد".