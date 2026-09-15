التعليم تعلن دخول جامعتين عراقيتين تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية

وقال وكيل الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "جامعتين عراقيتين دخلتا إلى تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات الأكاديمية (Global Ranking of Academic Subjects – GRAS 2026"، مشيرا الى ان "دخول جامعتين عراقيتين إلى هذا التصنيف العالمي المرموق يمثل إنجازاً أكاديمياً مهماً ويجسد الجهود المتواصلة للارتقاء بمستوى الجامعات العراقية وتعزيز حضورها على الساحة ".وأشار الى أن "هذا الإنجاز يمثل ثمرةً لرؤية الجامعات العراقية وتوجهها نحو الجودة والتميز والتنافسية العالمية وترجمة عملية لجهود القيادات الجامعية والتدريسيين والباحثين في بناء مؤسسات أكاديمية قادرة على الحضور والمنافسة على المستوى الدولي".وأضاف أن "تصنيف GRAS 2026 للتخصصات الأكاديمية، الذي ظهر ضمن المجال البحثي شهد دخول العراقية في تخصص Engineering / Water Resources، وكذلك دخول جامعة وارث في تخصص Energy Science & Engineering"، لافتا إلى أن "التصنيف يعتمد على تسعة مؤشرات علمية وأكاديمية تستقي بياناتها من موقع Web of Science / Clarivate، الذي يعد من أبرز مصادر البيانات العلمية وأكثرها رصانة في دقة البيانات، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود البحثية والأكاديمية لتعزيز حضور الجامعات العراقية في التصنيفات العالمية".