العراق يتعقب المطلوبين عبر الانتربول

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
04:30 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن تفرض عقوبات مرتبطة بإيران على بنك روسي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-576084-639250043264752467.jpeg
العراق يتعقب المطلوبين عبر الانتربول
محليات
2026-09-14 | 13:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
212 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
بحث رئيس
هيئة النزاهة
محمد
علي اللامي
، اليوم الاثنين، مع رئيس (الإنتربول)
لوكاس فيليب
تسريع إجراءات ملاحقة المطلوبين بقضايا الفساد، فيما تم التأكيد على تفعيل قنوات الاتصال وتعقُّب المطلوبين وتبادل المعلومات.
وقالت
هيئة النزاهة
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد
علي اللامي
التقى اليوم، برئيس
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
(الإنتربول)
لوكاس فيليب
، على هامش مشاركته ضمن الوفد الحكومي رفيع المستوى المرافق لرئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
في زيارته إلى الجمهوريَّـة الفرنسيَّة"، مبينة انه "تم مناقشة سبل تطوير آليات التعاون، وتفعيل قنوات الاتصال والتنسيق المباشر بشأن المطلوبين بقضايا الفساد، وتيسير تبادل المعلومات اللازمة لتعقُّبهم وملاحقتهم".
واكد
اللامي
ان "أهميَّة تعزيز التعاون والتنسيق الدوليّ في مُلاحقة المطلوبين والمُتَّهمين بقضايا الفساد، وتسريع إجراءات تعقُّبهم وتبادل المعلومات ذات الصلة، بما يسهم في تضييق الخناق على المطلوبين ومنعهم من اتخاذ دولٍ أخرى ملاذاتٍ للإفلات من العدالة"، مشيرا الى ان "الطبيعة العابرة للحدود لجرائم الفساد، وما يرتبط بها من تهريبٍ للأموال وانتقال المطلوبين بين الدول، تجعل
التعاون الدولي
ركناً أساسياً في منظومة مكافحته، مُشدّداً على ضرورة عدم تمكين مرتكبي تلك الجرائم من استغلال الحدود أو التباين بين الأنظمة والتشريعات؛ للإفلات من الملاحقة القانونيَّة والانتفاع بعائدات جرائمهم".
وذكر ان "تصاعد حملات مكافحة الفساد في
العراق
، وتشديد إجراءات المُلاحقة والتحرّي والتحقيق، دفع بعض المُتورّطين إلى محاولة مغادرة البلاد والاحتماء خارج حدودها، الأمر الذي يتطلب استجابةً دوليَّـةً سريعةً وتنسيقاً فاعلاً مع
الإنتربول
والأجهزة النظيرة؛ لتعقُّب المطلوبين وتحديد أماكن وجودهم واتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بحقهم".
وأوضح رئيس الهيئة أنَّ "بعض المطلوبين يلجأون إلى وسائل وأساليب مُتعدّدةٍ لعرقلة إجراءات مُلاحقتهم، من بينها الاحتماء بجنسياتٍ أجنبيَّـةٍ، أو استغلال الاختلاف بين النظم القانونيَّة، فضلاً عن محاولة إضفاء طابعٍ سياسيٍّ على قضايا جنائيَّـةٍ مُرتبطةٍ بالفساد"، مؤكداً "أهميَّة تبادل المعلومات والأدلة والوثائق التي تسهم في بيان الطبيعة الجنائيَّـة لتلك القضايا، وتعزيز فرص إنفاذ الإجراءات القانونية بشأنها".
ودعا اللامي إلى "تعزيز دعم الإنتربول لجهود العراق في مكافحة الفساد، وملاحقة المطلوبين واسترداد عائدات جرائمهم"، لافتا الى أنَّ "مواجهة الفساد العابر للحدود تتطلَّب شراكةً دوليَّـةً فاعلةً تحول دون توفير أي ملاذٍ آمنٍ للفاسدين، وتكرس مبدأ أنَّ الهروب خارج البلاد لا يعني الإفلات من العدالة".
وتطرَّقت المباحثات بحسب البيان، إلى آليات الإسراع في ملاحقة وتعقُّب المطلوبين بقضايا الفساد، وتيسير تبادل المعلومات بشأنهم، فضلاً عن تفعيل نقاط الاتصال والتنسيق المباشر بين الجانبين؛ بما يختصر الإجراءات ويُعزّزُ سرعة الاستجابة للطلبات المُتعلّقة بالمُلاحقة الدوليَّـة.
كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجال بناء قدرات الملاكات العراقيَّة المعنيَّة بملاحقة المطلوبين واسترداد الأموال، من خلال البرامج التدريبيَّة المُتخصّصة وتبادل الخبرات والتجارب، والاستفادة من الإمكانات والآليات التي توفرها المُنظّمة الدوليَّة في مجال التعاون الشرطي وتبادل المعلومات.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهميَّة استمرار التنسيق، وتطوير قنوات الاتصال وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين، بما يرفع مستوى الاستجابة في ملفات المطلوبين بقضايا الفساد، ويسهم في دعم جهود العراق الرامية إلى ملاحقتهم واسترداد الأموال والأصول المُتحصّلة عن جرائمهم.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
العراق وتركيا يبحثان تعزيز التعاون في مكافحة الفساد واسترداد الأموال والمطلوبين
08:51 | 2026-09-02
داخلية إقليم كردستان: سلمنا بغداد عدداً كبيراً من المطلوبين وتحفظنا على أموال طائلة
10:13 | 2026-08-30
رئيس هيئة النزاهة: لا ملاذ آمن للأموال المنهوبة أو المطلوبين للعدالة
10:55 | 2026-08-13
تقرير دولي: بغداد رفضت حماية إيرانية لبعض المطلوبين والزيارات السرية
10:50 | 2026-07-06
هيئة
النزاهة
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
المنظمة الدولية
التعاون الدولي
السومرية نيوز
مجلس الوزراء
هيئة النزاهة
لوكاس فيليب
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أسعار صرف الدولار في بغداد اليوم الاثنين
اقتصاد
33.21%
04:08 | 2026-09-14
أسعار صرف الدولار في بغداد اليوم الاثنين
04:08 | 2026-09-14
كيف تفرق بين الخبز الأسمر الحقيقي والمصنّع من دقيق مكرر؟
منوعات
24.45%
10:01 | 2026-09-13
كيف تفرق بين الخبز الأسمر الحقيقي والمصنّع من دقيق مكرر؟
10:01 | 2026-09-13
خمسة صواريخ تستهدف السليمانية فجر اليوم
أمن
22.4%
03:37 | 2026-09-14
خمسة صواريخ تستهدف السليمانية فجر اليوم
03:37 | 2026-09-14
الدولار كما هو في تعاملات الصباح.. اليكم الأسعار
اقتصاد
19.94%
09:33 | 2026-09-13
الدولار كما هو في تعاملات الصباح.. اليكم الأسعار
09:33 | 2026-09-13
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-14
Live Talk
صانع المحتوى والوعي السياسي والاجتماعي - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-14
Live Talk
صانع المحتوى والوعي السياسي والاجتماعي - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-14
ناس وناس
ناحية جسر ديالى بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-14
ناس وناس
ناحية جسر ديالى بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-14
عشرين
30 ايلول.. ردود الافعال وصدى الاقوال - عشرين م٥ - الحلقة ٦٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-13
عشرين
30 ايلول.. ردود الافعال وصدى الاقوال - عشرين م٥ - الحلقة ٦٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-13
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-14
Live Talk
صانع المحتوى والوعي السياسي والاجتماعي - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-14
Live Talk
صانع المحتوى والوعي السياسي والاجتماعي - Live Talk م٢ - الحلقة ١١٢ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-14
ناس وناس
ناحية جسر ديالى بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-14
ناس وناس
ناحية جسر ديالى بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٢٢ | الموسم 9
04:00 | 2026-09-14
عشرين
30 ايلول.. ردود الافعال وصدى الاقوال - عشرين م٥ - الحلقة ٦٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-13
عشرين
30 ايلول.. ردود الافعال وصدى الاقوال - عشرين م٥ - الحلقة ٦٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-13
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
علناً
العراق أمام إختبار الدولة..من يملك السـ لاح ومن يحمي السيادة والمكونات - علناً م٥ - الحلقة ١٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٢ الى ١٨ ايلول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-10
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
طل الصباح
ابراج - نصيحة 9-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-09
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
استديو Noon
سجى نون8-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 8-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-08
اخترنا لك
اعتقال شقيق نائب سابق في ذي قار
14:55 | 2026-09-14
اعتقال متهم بسرقة "حفارة" في بغداد
14:20 | 2026-09-14
جدول توزيع رواتب هذه الفئة من الموظفين
13:25 | 2026-09-14
ما حصل في الشماعية والداخلية تصدر بيانا
13:05 | 2026-09-14
بالجرم المشهود.. الاطاحة بمتهمين يقومون ببيع عملات أجنبية بدون اجازة رسمية
12:39 | 2026-09-14
العزم وبدر يبحثان مستجدات المشهد السياسي والتطورات الوطنية
12:31 | 2026-09-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.