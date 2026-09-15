تحرك لتوفير شحنات إضافيَّة من البنزين وزيت الغاز

وقال المتحدِّث باسم الوزارة، سليم ، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "هناك تعاقداتٍ إضافيَّةً لتأمين شحناتٍ جديدةٍ من منتوجَيْ البنزين وزيت الغاز"، مبينا انه "من المؤمَّل أنْ تصل هذه الشحنات خلال نهاية الأسبوع الحاليِّ، بهدف تعزيز الكميّات المتوفرة في الأسواق وتغطية الطلب المتزايد".وبيَّن الركابي أنَّ "هذه الإجراءات تندرج ضمن خطط الوزارة لضمان استمراريَّة تجهيز المشتقات النفطيَّة وفقاً لمستويات الطلب والاستهلاك الفعليَّة"، مشيراً إلى أنَّ "الوزارة تُواصل متابعة مستويات الإنتاج المحليِّ ولسدِّ أيِّ نقصٍ محتملٍ عبر تعزيز الاستيراد عند الحاجة، بما يكفل استقرار التجهيز وتلبية احتياجات المواطنين بشكلٍ كاملٍ".