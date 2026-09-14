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اعتقال متهم بسرقة "حفارة" في بغداد

محليات

2026-09-14 | 14:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اعتقال متهم بسرقة &quot;حفارة&quot; في بغداد
209 شوهد

أعلنت وزارة الداخلية، مساء الاثنين، عن اعتقال متهم بسرقة "حفارة" في بغداد.

وجاء في بيان للوزارة، "قيادة شرطة بغداد الرصافة، من خلال دوريات نجدة باب الشيخ الثاني، تلقي القبض على متهم بسرقة (آلية حفارة بوكلن)، عملية القبض تمت بعد رصده أثناء تجواله متسببًا بزخم مروري".
وأضاف البيان "بعد إيقافه والتدقيق في مستمسكاته، تبيّن قيامه بسرقة الآلية من أحد المواقع في جانب الرصافة"، مشيرا الى "تسليمه إلى مكتب مكافحة الإجرام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
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