اعتقال متهم بسرقة "حفارة" في بغداد

أعلنت ، مساء الاثنين، عن اعتقال متهم بسرقة "حفارة" في .

وجاء في بيان للوزارة، "قيادة شرطة ، من خلال دوريات نجدة باب الشيخ الثاني، تلقي القبض على متهم بسرقة (آلية حفارة بوكلن)، عملية القبض تمت بعد رصده أثناء تجواله متسببًا بزخم مروري".

وأضاف البيان "بعد إيقافه والتدقيق في مستمسكاته، تبيّن قيامه بسرقة الآلية من أحد المواقع في جانب الرصافة"، مشيرا الى "تسليمه إلى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".