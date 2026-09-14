العزم وبدر يبحثان مستجدات المشهد السياسي والتطورات الوطنية

وذكر بيان لتحالف العزم، انه "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية استمرار التواصل بين القوى السياسية، بما يسهم في دعم الاستقرار والتعامل المسؤول مع مختلف التحديات".كما أكد الجانبان - وفق البيان - "أهمية اعتماد الحوار والتفاهم في معالجة القضايا الوطنية، والعمل ضمن الأطر الدستورية والقانونية بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على الاستقرار".