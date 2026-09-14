ما حصل في الشماعية والداخلية تصدر بيانا

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة العقيد محمد علي الحسون في بيان ورد لـ ، انه "لا صحة لما يتم تداوله عن وقوع انفجار في منطقة الشماعية ببغداد/الرصافة".وأضاف ان "الحادث عبارة عن حريق في محطة كهرباء رافقه صوت عالٍ"، مشيرا الى انه "أسفر بحسب المعلومات الأولية عن وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين".