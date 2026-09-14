بغداد.. انتشال جثة عامل سقط داخل صومعة لخزن الحنطة في سايلو الدورة

وذكر بيان للمديرية، ان "فرق إنقاذ الدفاع المدني تمكنت، اليوم الاثنين، من انتشال جثة عامل سقط داخل صومعة لخزن الحنطة في سايلو الدورة بالعاصمة ".وأشار البيان الى ان "فرق الإنقاذ استنفرت جهودها بشكل فوري وعملت وسط ظروف بالغة الصعوبة للوصول إلى عمق الصومعة، إلا أن العامل كان قد فارق الحياة قبل التمكن من إنقاذه".وأكدت المديرية، "استكمال الإجراءات اللازمة وتسليم الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفق السياقات القانونية المتبعة".