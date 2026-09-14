بالجرم المشهود.. الاطاحة بمتهمين يقومون ببيع عملات أجنبية بدون اجازة رسمية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "قامت قوة من قسم شرطة (باب الشيخ) ودوريات فوج طوارئ (الخامس) والاستخبارات بالاشتراك والتنسيق مع مفارز (الجريمة المنظمة)، بأجراء التفتيش الأصولي داخل محل (وهمي) لا يحمل لوحة تعريفية في منطقة (الكفاح) / سوق البورصة، وتم القاء القبض على المتهمين 3 متهمين وضبط بحوزتهم هواتف عدد (3) مثبت بداخلها (حوالات مالية) وكذلك بيع وشراء العملة الاجنبية بدون اجازة رسمية من ".وأشارت الى انه "تم ضبط ايضاً مبالغ مالية داخل المحل وكما يلي: -* مبلغ مقداره (20) ألف دولار أمريكي.- (170) ألف دولار امريكي- ⁠7،300 آلاف دولار أمريكي.- ⁠(14) مليون عملة إيرانية فئة (1000) .- (⁠25) مليون عملة فئة (200) ليرة.- (⁠4) ملايين و(500) ألف عملة سوريه فئة (2000) ليرة.- (⁠3) ملايين عملة سورية فئة (1000) ليرة.- (⁠4) ملايين عملة سورية فئة (5000) ليرة.- (⁠70) مليون دينار عراقي فئة (25) ألف.- (⁠20) مليون دينار عراقي فئة (10) الاف.- (⁠70) مليون دينار عراقي فئة (50) ألف.- (⁠250) ألف فئة (25) ألف.- (⁠4) مليون دينار عراقي فئة (50) ألف".ولفتت الى انه "تم تسليم جميع المبالغ المذكورة إلى طرف ثالث حسب قرار بموجب وصل اصولي، وإلقاء القبض على المتهمين بالجرم المشهود وفق احكام المادة (57) من بدلالة المادة (456) ق. ع ابتداء، وتم تنظيم محضر تحري وتفتيش اصولي بذلك واقتياد المتهمين إلى مقر مديرية (الجريمة المنظمة) لإكمال التحقيق".