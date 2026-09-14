جدول توزيع رواتب هذه الفئة من الموظفين

وقالت في بيان تابعته ، انه "سيتم توزيع رواتب جميع الوزارات خلال 4 ايام اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، 15/9/2026 ولغاية يوم السبت 19/9/2026 وكالتالي:- يوم الثلاثاء 15/9/2026المتقاعدين المدنيينالمتقاعدين البيشمركة- يوم الاربعاء 16/9/2026عوائل الشهداء والمؤنفلينضحايا الاسلحة الكيمياويةالسجناء السياسيين-يوم الخميس 17/9/2026وزارة المالية والاقتصادهيئة البيئةهيئة المناطق خارج ادارة اقليم كوردستانمفوضية الانتخاباتهيئة حقوق الانسانمؤسسة الالغامذوي الاحتياجات الخاصةالمتقاعدين من البيشمركةوزارة الاعمار والاسكانوزارة العدلوالتجارةوزارة الثروات الطبيعيةوالاتصالاتوزارة البلدياتوالموارد المائيةوالشؤون الاجتماعيةوزارة الكهرباءوالشبابوزارة الاوقاف والشؤون الدينيةرئاسة اقليم كوردستانبرلمان كوردستانقيادة قوات الزيرفاني والدفاع والنجدةرئاسة- يوم السبت 19/9/2026ديوان والويةقوات المنطقة الاولىقوات المنطقة الثانيةقوات شرطة المؤسسات النفطيةمجلس الآسايشالمجلس العام للآسايش