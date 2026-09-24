مشاجرة بالأيدي بين مرافقين وعناصر الأمن في مستشفى الحكيم بميسان (فيديو)

وبحسب التفاصيل، اندلعت المشاجرة إثر محاولة أعداد كبيرة من مرافقي أحد المرضى الدخول بشكل جماعي إلى ردهة الطوارئ في وقت واحد، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل عناصر الشرطة والأمن المكلفين بحماية المستشفى وتنظيم الدخول والحفاظ على سير العمل الطبي.وتطور الموقف إلى مشاجرة بالأيدي وتدافع داخل ردهة الطوارئ، قبل أن تتم السيطرة عليه.