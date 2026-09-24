العراق وعُمان يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الفساد

وجرت مراسم التوقيع في العاصمة القطريَّة ، على هامش انعقاد الدورة السادسة للدول الأطراف في الاتفاقيَّـة العربيَّـة لمكافحة الفساد، حيث مثّل الجانب العراقيّ (محمد علي اللامي)، رئيس الاتحاديَّة، فيما مثّل الجانب العُمانيَّ (غصن بن العلوي)، رئيس جهاز الرقابة الماليَّة والإداريَّة للسلطنة.ويأتي توقيع المُذكّرة انطلاقاً من إدراك الطرفين لخطورة المشكلات والتهديدات التي يُسبّبها الفساد لأمن واستقرار المجتمعات وتقويض المُؤسّسات ونظم الديمقراطيَّة وقيم العدالة، ورغبةً منهما في تطوير وتنسيق الجهود لمنع الفساد والوقاية من آثاره، تأكيداً على تنمية علاقات التعاون الثنائيّ وتأسيس جهود التعاون العربي وفق التشريعات الوطنيَّة النافذة في كلا البلدين.وتسعى المُذكّرة إلى تفعيل التعاون بين الطرفين عبر عدة مجالاتٍ، تشمل تبادل الخبرات والمعلومات بشأن استراتيجيات وسياسات مكافحة الفساد، ومشاركة الرؤى والدراسات المُتعلقة بالتدابير الشاملة المتخذة لمنع الفساد، فضلاً عن تبادل الخبرات في آليات التعامل مع البلاغات والشكاوى وتحديد الوسائل اللازمة لذلك.كما نصَّت المُذكّرة على مُتابعة طلبات المساعدة القانونيَّة وملفات الاسترداد الدوليَّة مع الجهات الوطنيَّة في كلا البلدين لحين البتّ بها، إضافةً إلى تبادل الخبرات في مجال الوقاية من الفساد، لا سيما نظم الذمة الماليَّة وتجنُّب تضارب المصالح وترسيخ مُقوّمات النزاهة والشفافية.وأكَّدا أهميَّة سبل تبادل الزيارات والدورات التدريبيَّة وورش العمل، وتبادل البحوث والدراسات العلميَّة وتيسير نشرها في الدوريَّات والمجلات الأكاديميَّة بما يُعزّزُ الأهداف المُشتركة بين البلدين.