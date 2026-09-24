بقرار من مجلس الوزراء.. تسهيلات لعودة شركات الأدوية العالمية إلى العراق

وذكرت الوزارة في بيان أن " قرر في جلسته الاعتيادية التاسعة عشرة استثناء الكبرى المبتكرة من الشروط التي تقيد رجوعها ومشاركتها".وأضافت أن "المجلس وجّه بالإسراع بتمويل العقود المبرمة من قبل لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية".وأوضحت أن "القرار جاء استمراراً للمسار الذي اعتمده ، ، بدعم أولوية توفير الأدوية والمستلزمات والمصول واللقاحات والأجهزة الطبية، وفق أفضل المواصفات العالمية المعتمدة، وفسح المجال أمام الشركات العالمية الكبرى المبتكرة بغية إعادتها إلى سوق الدواء العراقية وفتح باب المنافسة وفق معياري الجودة والسعر".وأشارت إلى أن القرار جاء بناءً على ما عرضه الوزير خلال جلسة مجلس الوزراء بشأن "تسريع الإجراءات الروتينية وتوفير المقدمات السليمة لعودة هذه الشركات العالمية الكبرى".