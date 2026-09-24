12 ساعة براً إلى قم.. العقوبات الأميركية تغيّر مسار السفر بين العراق وإيران

وبينما تدافع مصادر عراقية مطّلعة عن الإجراءات التي اتخذتها ، خشية التعرّض لعقوبات ثانوية أميركية، يرفض سياسيون عراقيون القرار، معتبرين أنه يحمّل البلاد كلفة سياسية واقتصادية، بدأت بوادرها بالظهور لدى شركات السفر والمسافرين، ولا سيما على خط بغداد – .وكانت الأميركية قد فرضت، في 8 أيلول الجاري، عقوبات على 27 شركة طيران إيرانية، ضمن حملة تستهدف عزل قطاع الطيران الإيراني عن النظام المالي العالمي. وحذّرت الوزارة الجهات التي تقدّم خدمات التزوّد بالوقود أو المناولة أو المبيعات لتلك الشركات من التعرّض للعقوبات، ما دفع عدداً من الدول إلى إعادة النظر في استقبال الطائرات الإيرانية.وبحسب تقرير لصحيفة "الأخبار" ، شدّدت السلطات إجراءاتها في ، ومنعت استقبال الطائرات الإيرانية، التي هبطت آخرها في المطار قبل يومين من بدء تنفيذ القيود، في وقت تجري فيه مساعٍ لتحويل بعض الرحلات إلى ، الذي لم يذكره البيان الرسمي العراقي، فيما يظل وضعه مرتبطاً بمدى استمرار القيود الأميركية واتساعها.ويقول رئيس ، ، إن المحافظة "لم تُبلّغ رسمياً من " بقرار منع الطيران الإيراني في المطار، مستدركاً بأن الحكومة المحلية اتخذت إجراءات تحسّباً لتداعيات الحظر.ويشير إلى أن المعلومات المتوافرة تتحدث عن تحويل المسافرين من بغداد إلى ، مضيفاً أن المحافظة "مستعدة بشكل كامل" لاستيعاب أي زيادة محتملة في أعداد المسافرين.وسبق أن تحدثت مصادر رسمية عراقية عن أن شركات المناولة والخدمات الأرضية، وهي شركات خاصة متعاقدة مع الناقلات الإيرانية، امتنعت عن تقديم خدماتها خشية العقوبات الأميركية.وتكشف حركة السفر بين البلدين حجم التداعيات المحتملة للقرار العراقي؛ فوفق وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني، رضا صالحي أميري، يزور نحو 3.6 ملايين عراقي الجمهورية الإسلامية الإيرانية سنوياً، فيما يسافر عدد مماثل تقريباً من الإيرانيين إلى ، من دون احتساب حركة زوار الأربعين.كما تشير بيانات قطاع الطيران إلى أن النجف كانت من أبرز الوجهات الدولية للرحلات المغادرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بنحو 11 ألف مقعد أسبوعياً في آب الماضي، وهو ما يعكس مركزية الخط الجوي بين البلدين.لكن الأثر المباشر لا يقتصر على شركات الطيران، إذ بدأت مكاتب السفر العراقية، التي تعتمد نسبة كبيرة منها، في النجف تحديداً، على حجوزات الرحلات إلى المدن الإيرانية، بإلغاء حجوزات أو استبدال الرحلات الجوية بالنقل البري.إلا أن الرحلة البرية للوصول إلى قم، مثلاً، تمتد لأكثر من 12 ساعة، الأمر الذي يضاعف الكلفة والوقت، ويصعّب سفر المرضى وكبار السن. كما أن الخط البري لا يمكنه أن يعوّض بالكامل قدرة النقل الجوي على استيعاب الأعداد الكبيرة من المسافرين.وإلى جانب شركات السفر، تنضم إلى قائمة الخسائر المتوقعة الفنادق ووسائل النقل والمطاعم والقطاع الصحي، فضلاً عن نفقات الزوار.ويعتقد النائب مقداد أن القرار جاء نتيجة "ضغوط أميركية"، معتبراً أن الموافقة عليه تمت "من دون أسئلة أو مفاوضات مع ".ويشير الخفاجي إلى أن قطع الرحلات "سيؤثر سلباً على حياة المواطنين"، ولا سيما في ظل كثافة الرحلات المتبادلة وحركة الزوار والمصالح الاقتصادية بين البلدين.في المقابل، يرى الباحث في الشأن السياسي، نجم القصاب، أن بغداد تتعامل مع الملف من زاوية تجنّب أزمة أوسع مع ، معتبراً أن الالتزام بالعقوبات يأتي في إطار "الحفاظ على استقرار العراق"، ولا سيما في ظل المصالح العراقية الواسعة مع الولايات المتحدة.وبحسب القصاب، فإن لا تريد الدخول في مواجهة جديدة، وإن عدم الالتزام بالعقوبات قد يعرّضها لإجراءات أميركية لا يحتملها الاقتصاد.وعلى أي حال، يبدو الحظر حلقة جديدة في سلسلة الضغط الأميركي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يجد العراق نفسه، مرة أخرى، مضطراً إلى التعامل معها، من دون قطع شبكة المصالح الاقتصادية والدينية والسياحية الواسعة التي تشكّلت بينه وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مرّ السنوات الماضية.