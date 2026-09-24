11 ألف موظف حكومي "أمي" في العراق

وقال المرسومي في منشور تابعته " "، إن نتائج التعداد السكاني الأخير أظهرت وجود نحو 11 ألف موظف حكومي "أمي"، أي لا يجيدون القراءة والكتابة، موزعين على مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها.وعلى صعيد آخر، أشار المرسومي إلى أن لوزارة الكهرباء لعام 2025 كشف عن وجود 23 ألف موظف يعملون من دون شهادة دراسية، من أصل 187 ألف موظف على الملاك الدائم، وهو ما يمثل نحو 12% من إجمالي ملاكات الوزارة.وتأتي هذه البيانات في وقت تسعى فيه إلى تطوير الأداء الإداري والتحول الرقمي واعتماد "الأتمتة" في إنجاز المعاملات، وهي إجراءات تتطلب مهارات أساسية في القراءة والكتابة والتعامل مع التقنيات الرقمية.