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توضيح من التربية بشأن نتائج السادس الإعدادي
محليات
2026-09-24 | 04:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
866 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أوضحت
وزارة التربية
، اليوم الخميس، الموقف بشأن موعد إعلان نتائج الدور الثاني للصف السادس الإعدادي.
وذكرت الوزارة أن "نتائج السادس الإعدادي للدور الثاني ما تزال قيد التدقيق"، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
ومن المؤمل أن تُعلن نتائج الدور الثاني للسادس الإعدادي بفروعه كافة، الأسبوع المقبل كحد أقصى.
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