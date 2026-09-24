توضيح من التربية بشأن نتائج السادس الإعدادي

وذكرت الوزارة أن "نتائج السادس الإعدادي للدور الثاني ما تزال قيد التدقيق"، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.ومن المؤمل أن تُعلن نتائج الدور الثاني للسادس الإعدادي بفروعه كافة، الأسبوع المقبل كحد أقصى.