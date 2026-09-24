شعر بها السكان.. هزة ارضية في 4 دول بينها العراق

– دولي

ضربت هزة ارضية، اليوم الخميس، 4 دول بينها .



واضافت ان "السكان شعروا بها". وقالت وسائل اعلامية ان "هزة أرضية ضربت كلا من وتركيا ولبنان والعراق".واضافت ان "السكان شعروا بها".