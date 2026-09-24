الحرارة ترتفع وتعاود الانخفاض.. بين الشمال والجنوب 11 درجة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "غداً الجمعة، سيكون الطقس صحواً على العموم مع ظهور بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضاف، أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً على العموم مع ظهور بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق ".وأشار إلى أن " الأحد القادم، سيكون الطقس صحواً على العموم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ".وأوضح، أن "يوم الاثنين، سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".