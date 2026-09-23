محافظ بغداد يوضح لـ السومرية اهمية مشروع بلدية الزوراء.. اليات ومعدات حديثه

وقال العطواني في حديث خاص لـ" "، خلال افتتاح بلدية ، إن "استكمال متطلبات البلدية والمباشرة بعملها وبآليات ومعدات والتزامات حديثة يأتي استحضاراً لما بدأ في عام 2023، لاستكمال متطلبات القضاء والهيكل الإداري بعد إقرار القضاء".وأضاف أن "بلدية الزوراء أصبحت اليوم بلدية رسمية معتمدة لدى ووزارة البلديات والإعمار، ومجهزة بآليات ومعدات حديثة"، مبيناً أن "القضاء لن يشهد بعد الآن طلب العون من أي بلدية أخرى كما كان سابقاً، إذ أصبحت الآليات متوفرة ضمن ، من حوضيات وآليات تخصصية أخرى".وأشار العطواني إلى أن "هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدم إلى القضاء"، لافتاً إلى أن "المحافظة ستحتفل قريباً بوضع حجر الأساس لمشروع الماء الاستراتيجي، الذي أُدرج ضمن موازنة عام 2023، بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف متر مكعب".وأوضح أن "الأرض المخصصة للمشروع كانت عائدة إلى ، وقد استُكملت إجراءات تحويلها إلى "، مشيراً إلى أن "هناك مشاريع أخرى تمت المباشرة بها، من بينها مشروع تصميم الأساس".وتابع أن "هذه المشاريع مدروسة وليست عشوائية، وإنما تأتي وفق الحاجة والتخطيط الاستراتيجي المستقبلي"، موضحاً أن "ما قدمناه في واقع الحال هو مشاريع مؤقتة، لكن بعد إقرار التصميم والانتهاء منه ستكون المشاريع دائمة، وتشمل محطات معالجة ومحطات رفع وخطوطاً ناقلة".وأكد أن "هذه المشاريع ستنفذ، إن شاء الله، بعد اكتمال التصميم"، موجهاً التحية إلى أهالي القضاء، قائلاً: "صبرتم واليوم فرحتكم كبيرة، ونحن نلتقي ونحقق وعوداً أطلقناها سابقاً".كما أشاد العطواني بـ"صبر الأهالي وتحملهم وحسن ظنهم"، مثمناً دور من حضروا في متابعة مطالب القضاء وتحديد الأولويات والمشاريع".