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محافظ بغداد يوضح لـ السومرية اهمية مشروع بلدية الزوراء.. اليات ومعدات حديثه
محليات
2026-09-23 | 12:06
Alsumaria Tv
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174 شوهد
أعلن
محافظ بغداد
عطوان العطواني
، اليوم الاربعاء، افتتاح بلدية
الزوراء
واستكمال متطلبات عملها وتجهيزها بآليات ومعدات حديثة، فيما كشف عن قرب وضع حجر الأساس لمشروع ماء استراتيجي بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف متر مكعب، مؤكداً أن المحافظة ماضية بتنفيذ مشاريع خدمية وفق خطط مدروسة تلبي احتياجات القضاء.
وقال العطواني في حديث خاص لـ"
السومرية نيوز
"، خلال افتتاح بلدية
الزوراء
، إن "استكمال متطلبات البلدية والمباشرة بعملها وبآليات ومعدات والتزامات حديثة يأتي استحضاراً لما بدأ في عام 2023، لاستكمال متطلبات القضاء والهيكل الإداري بعد إقرار القضاء".
وأضاف أن "بلدية الزوراء أصبحت اليوم بلدية رسمية معتمدة لدى
وزارة التخطيط
ووزارة البلديات والإعمار، ومجهزة بآليات ومعدات حديثة"، مبيناً أن "القضاء لن يشهد بعد الآن طلب العون من أي بلدية أخرى كما كان سابقاً، إذ أصبحت الآليات متوفرة ضمن
الدائرة البلدية
، من حوضيات وآليات تخصصية أخرى".
وأشار العطواني إلى أن "هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدم إلى القضاء"، لافتاً إلى أن "المحافظة ستحتفل قريباً بوضع حجر الأساس لمشروع الماء الاستراتيجي، الذي أُدرج ضمن موازنة
الدولة العراقية
عام 2023، بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف متر مكعب".
وأوضح أن "الأرض المخصصة للمشروع كانت عائدة إلى
وزارة الصناعة
، وقد استُكملت إجراءات تحويلها إلى
محافظة بغداد
"، مشيراً إلى أن "هناك مشاريع أخرى تمت المباشرة بها، من بينها مشروع تصميم الأساس".
وتابع
محافظ بغداد
أن "هذه المشاريع مدروسة وليست عشوائية، وإنما تأتي وفق الحاجة والتخطيط الاستراتيجي المستقبلي"، موضحاً أن "ما قدمناه في واقع الحال هو مشاريع مؤقتة، لكن بعد إقرار التصميم والانتهاء منه ستكون المشاريع دائمة، وتشمل محطات معالجة ومحطات رفع وخطوطاً ناقلة".
وأكد أن "هذه المشاريع ستنفذ، إن شاء الله، بعد اكتمال التصميم"، موجهاً التحية إلى أهالي القضاء، قائلاً: "صبرتم واليوم فرحتكم كبيرة، ونحن نلتقي ونحقق وعوداً أطلقناها سابقاً".
كما أشاد العطواني بـ"صبر الأهالي وتحملهم وحسن ظنهم"، مثمناً دور من حضروا في متابعة مطالب القضاء وتحديد الأولويات والمشاريع".
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