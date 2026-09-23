"أم عباس السحارة" وفريقها بقبضة الامن

وقال المصدر لـ ، أن "قيادة شرطة الملقبة القت القبض على السحارة وفريقها".يذكر انه خلال الأسبوع الحالي تم القبض على اكثر من 4 اشخاص يعملون بالسحر والشعوذة منهم ساحر يعمل بطريقة الدليفري