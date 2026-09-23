مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم غد الخميس

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ ، أن " رفع جلسته الى يوم غد الخميس".وفي وقت سابق، انهى تقرير ومناقشة مقترح قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة.ووفي وقت سابق، عقد المجلس جلسته برئاسة .