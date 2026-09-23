محافظ كربلاء: إصدار الإجازات الاستثمارية لمشروع وطن وتخصيص 60 ألف قطعة سكنية مجانية

وقال الخطابي في بيان ورد لـ ، إنه "تم استكمال جميع الإجراءات الخاصة بمشروع وطن السكني، ضمن مشروع الحكومة لتوزيع مليون قطعة سكنية"، مشيراً إلى أن "حصة المحافظة تبلغ 60 ألف قطعة سكنية مجانية مخدومة".وتابع، أن " كانت المحافظة الأولى في إكمال الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالمشروع"، مبيناً أن "اليوم شهد إصدار الإجازات الاستثمارية الأربع من قبل ، تمهيداً للمضي بالمراحل اللاحقة للمشروع".وأضاف أن "مشروع وطن السكني يمثل خطوة مهمة في توفير الأراضي السكنية المخدومة للمواطنين، والإسهام في معالجة أزمة السكن، إلى جانب تعزيز الخدمات والبنى التحتية في المحافظة".وأشار محافظ كربلاء إلى أن "المشروع يأتي ضمن مبادرة الحكومة لتوفير مليون قطعة سكنية للمواطنين، بما يسهم في دعم الاستقرار السكني وتوفير فرص تملك الأراضي المخدومة".