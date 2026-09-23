نائب يعلن انسحابه من ائتلاف الإعمار والتنمية

أعلن النائب ياسر وتوت، الأربعاء، عن انسحابه من ائتلاف الإعمار والتنمية.

وقال وتوت في بيان، "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية وإيماناً بأهمية أن يكون العمل النيابي قائماً على القناعة والرؤية الواضحة أعلن انسحابي من ائتلاف الإعمار والتنمية، والانتقال للعمل ضمن كتلة ثابتون النيابية".

وأكد أن "هذا القرار يأتي في إطار قناعة سياسية وبرلمانية تتعلق بمرحلة العمل المقبلة، وبما ينسجم مع رؤيتي في أداء الواجب النيابي والتشريعي والرقابي، وبما يخدم مصالح وشعبه".



وأضاف "في الوقت ذاته، أعبّر عن اعتزازي بكل ما جمعنا من تعاون وعمل مشترك مع قيادة وأعضاء ائتلاف الإعمار والتنمية خلال المرحلة الماضية"، معتبرا أن "هذا الانتقال لا يمثل قطيعة أو خصومة مع أي طرف، بل هو ممارسة طبيعية للعمل السياسي والنيابي".