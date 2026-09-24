قبول 6645 طالباً مهنياً في الكليات التقنية ومعاهد النفط

وقال مدير عام في الوزارة سلام في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "مخرجات المدارس المهنية في والمحافظات شهدت خلال العام الحالي توسعة في قبولاتها بالجامعات والمعاهد المناظرة للتخصصات المهنية".وأضاف أن "المديرية تعمل على فتح أكثر من باب تعاون مع الجامعات والكليات المتخصصة بالجانب المهني بما يتعلق بالتخصصات التقنية والنفط والفنون الجميلة وكلية الآثار وغيرها".ولفت إلى "الموافقة على قبول الطلبة الأوائل من خريجي في الجامعات التقنية المسموح لهم التقديم اليها، وبحسب التخصص المناظر للقسم المهني الذي تخرجوا منه، وفقاً للضوابط والتعليمات المعتمدة".وأكد الجزائري "وجود مفاتحات بشأن قبول بقية المخرجات المهنية من غير الأوائل في الدراسة المسائية للكليات التقنية والأهلية"، مشيرا إلى "قبول ستة آلاف و645 طالباً من الأوائل في الدراسة المهنية بمختلف التخصصات في الجامعات التقنية في بغداد والمحافظات وبأقسام مناظرة لتخصصاتهم".ونوه بأن "عدد الطلبة الأوائل بالتعليم المهني هذا العام فاق أعدادهم المسجلة للأعوام الماضية، مع قبول الأوائل من قسم التكرير والغاز في معاهد النفط"، لافتا إلى "رفع قبول مخرجات التعليم المهني للناجحين من الدورين الأول والثاني للعام الدراسي الحالي ( 2025 ــ 2026 ) في معاهد النفط بنسبة 30 بالمئة بهدف فتح مسارات أكاديمية تخصصية وتقديم خبرات كفوءة توظف لخدمة البلد في القطاع النفطي مستقبلاً".