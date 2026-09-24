التربية تحدد ضوابط قبول طلبة مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد

وذكر المكتب الاعلامي لوزير التربية، في بيان ورد لـ ، أن " / العام والأهلي والأجنبي، وجهت للتربية كافة، باعتماد الضوابط القانونية الخاصة بقبول الطلبة في مدارس المتميزين وثانويات ".وأضاف، أن "تعليمات تتضمن خضوع الطالب لشرط المعدل المحدد ضمن أسس القبول السنوية، وإجراء الاختبارات التي تحددها لجنة القبول وفقا للتعليمات، فضلا عن اجتياز الاختبار الخاص الذي تجريه المؤلفة لهذا الغرض".