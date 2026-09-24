الموافقة على تضمين الموازنة 150 ألف درجة وظيفية

وقالت النائبة شيماء الفتلاوي، إن وافق رسمياً على تخصيص 150 ألف درجة وظيفية، مؤكدةً وجود تحركات وتنسيق مشترك مع لإصدار تعميم عاجل إلى في والمحافظات، بهدف حصر احتياجاتها الفعلية من الملاكات التعليمية.وأوضحت الفتلاوي أن التنسيق القائم يشمل التواصل مع ممثلي القدامى لتزويد الجهات المعنية ببيانات الاختصاصات، لافتةً إلى أن جزءاً مهماً من هذه الدرجات سيُخصص لتغطية النقص الحاصل في المؤسسات التربوية.من جانبه، بيّن النائب أن التوجه الحكومي والنيابي يتجه نحو جعل جميع هذه التعيينات على ملاك الدولة الدائم، مشدداً على أن إسناد الملف إلى يأتي بالنظر إلى ما يمتلكه المجلس من آليات إلكترونية ومعايير شفافة لتحقيق العدالة بين جميع المتقدمين.وأضاف المياحي أن بصدد استضافة رئيس الاتحادي خلال المدة القريبة المقبلة، لبحث تفاصيل الملف ووضع آلية محددة وآمنة لتوزيع الدرجات الوظيفية.