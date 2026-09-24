القيسي للسومرية: ضبط 5 حاويات مخالفة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط

وقال في حديث لـ" "، إن مديرية منفذ ميناء ، واستناداً إلى المعلومات الواردة من مركز شرطة ، تمكنت من ضبط خمس حاويات بحجم 40 قدماً، تحتوي إحداها على سيارات صالون المسموح باستيراده، وكانت معدة للتهريب، فيما تحتوي أربع حاويات أخرى على رافعات برجية متجاوزة للمدة القانونية.وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مشتركة وتنظيم محضر ضبط أصولي، وإحالة المضبوطات إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية.